Внедорожник и легковушка столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие

Новосибирск, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось в Новосибирске: столкнулись две Tоyota, два человека доставлены в больницу.

Как сообщают региональные новостные источники, автомобильная авария случилась в Ленинском районе рядом с остановкой «Телецентр» на улице Титова в субботу, 9 декабря. Внедорожник и седан марки Tоyota столкнулись. По предварительным данным известно, что джип не пропустил на повороте легковой автомобиль, после чего произошло столкновение.

Пострадали два человека, которые находились в легковушке: 27-летняя женщина и 53-летний мужчина. Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили их в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.