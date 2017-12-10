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Внедорожник и легковушка столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие
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    Внедорожник и легковушка столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие

    10:00  10 Декабря 2017  /обновлено: 10:01  10 Декабря 2017
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    Внедорожник и легковушка столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие

    Новосибирск, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось в Новосибирске: столкнулись две Tоyota, два человека доставлены в больницу.

    Как сообщают региональные новостные источники, автомобильная авария случилась в Ленинском районе рядом с остановкой «Телецентр» на улице Титова в субботу, 9 декабря. Внедорожник и седан марки Tоyota столкнулись. По предварительным данным известно, что джип не пропустил на повороте легковой автомобиль, после чего произошло столкновение.

    Пострадали два человека, которые находились в легковушке: 27-летняя женщина и 53-летний мужчина. Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили их в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #новосибирск
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