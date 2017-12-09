Врачи бесплатно уменьшили желудок женщине весом 185 килограммов в Новосибирске

Новосибирск. 9 декабря. Новосибирские врачи сделали бесплатную операцию 41-летней женщине, вес которой был 185 килограммов. Врачи провели операцию по уменьшению желудка.

Женщина пыталась похудеть: сидела на жестких диетах, занималась спортом, но ничего не помогло. У нее возникли серьезные проблемы со здоровьем: высокое давление, сильная одышка и боли в колене. Женщина задумалась об операции на желудке, однако это дорого, и таких денег у нее нет.

Местная жительница решила написать письмо в министерство здравоохранения Новосибирской области, ее пригласили на прием, внимательно выслушали, но ничего не обещали, сообщает «НГС.Новости». Спустя время женщине позвонили из клиники и предложили сделать операцию, о которой она мечтала, бесплатно. Пациентке сделали операцию в конце сентября, и она уже сбросила 25 килограммов.