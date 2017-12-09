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«Сибирь» проиграла «Металлургу» в первом матче под руководством Юрзинова
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    «Сибирь» проиграла «Металлургу» в первом матче под руководством Юрзинова

    20:06  9 Декабря 2017  /обновлено: 20:06  09 Декабря 2017
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    «Сибирь» проиграла «Металлургу» в первом матче под руководством Юрзинова

    Новосибирск, 9 декабря. Хоккейный клуб «Сибирь» уступил в гостях «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, счет встречи — 3:2.

    Магнитогорский «Металлург», одержав третью победу подряд, продолжил серию выигрышей. Открытии счет в матче хозяева: на третьей минуте Андрей Чибисов забросил первую шайбу в ворота «Сибири». Однако, ушли на перерыв команды с ничьей. Баталия продолжилась и во втором периоде, отличились хоккеисты: Александер Бергстрем из «Сибири» и Никита Пивацкин из «Металлурга». По итогу, «Сибирь» проиграла по буллитам.

    Магнитогорский «Металлург» занимает девятую строчку в турнирной таблице КХЛ, у него 67 очков. «Сибирь» расположилась на 19 позиции, она уступает хабаровскому «Амуру» шесть очков, сообщает «Чемпионат».

    Отметим, что данная встреча была первой для нового главного тренера «Сибири» Владимира Юрзинова-младшего. Ранее сообщалось, что бывший главный тренер Павел Зубов остался в тренерском штабе, а возглавлять новосибирских хоккеистов будет новый тренер.

    Автор: Дарья Смолина
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