«Сибирь» проиграла «Металлургу» в первом матче под руководством Юрзинова

Новосибирск, 9 декабря. Хоккейный клуб «Сибирь» уступил в гостях «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, счет встречи — 3:2.

Магнитогорский «Металлург», одержав третью победу подряд, продолжил серию выигрышей. Открытии счет в матче хозяева: на третьей минуте Андрей Чибисов забросил первую шайбу в ворота «Сибири». Однако, ушли на перерыв команды с ничьей. Баталия продолжилась и во втором периоде, отличились хоккеисты: Александер Бергстрем из «Сибири» и Никита Пивацкин из «Металлурга». По итогу, «Сибирь» проиграла по буллитам.

Магнитогорский «Металлург» занимает девятую строчку в турнирной таблице КХЛ, у него 67 очков. «Сибирь» расположилась на 19 позиции, она уступает хабаровскому «Амуру» шесть очков, сообщает «Чемпионат».

Отметим, что данная встреча была первой для нового главного тренера «Сибири» Владимира Юрзинова-младшего. Ранее сообщалось, что бывший главный тренер Павел Зубов остался в тренерском штабе, а возглавлять новосибирских хоккеистов будет новый тренер.