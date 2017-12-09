Райкин привез спектакль «Сатирикона» в Новосибирск
Новосибирск, 9 декабря. Творческая встреча с художественным руководителем театра «Сатирикон» — народным артистом России Константином Райкиным прошла в Новосибирске в субботу, 9 декабря. Накануне новосибирцы могли увидеть одну из постановок «Сатирикона».
Церемония открытия XII Международного Рождественского фестиваля искусств прошла в новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» в пятницу, 8 декабря. Зрители увидели постановку «Человек из ресторана» режиссера Егора Перегудова, главную роль в спектакле исполнил Константин Райкин.
По словам Константина Райкина, произведения Ивана Шмелева, автора повести, на основе которой был поставлен спектакль, до этого не читал, но его зацепил «Человек из ресторана».
«Она [повесть] безумно попадает в наше время, в самую сердцевину проблемы. Это как в море искушений, соблазнов, унижения, всякого давящего, принижающего человеческое достоинство, все-таки остаться человеком», — цитирует пресс-служба театра «Глобус» Константина Райкина.