Райкин привез спектакль «Сатирикона» в Новосибирск

Новосибирск, 9 декабря. Творческая встреча с художественным руководителем театра «Сатирикон» — народным артистом России Константином Райкиным прошла в Новосибирске в субботу, 9 декабря. Накануне новосибирцы могли увидеть одну из постановок «Сатирикона».

Церемония открытия XII Международного Рождественского фестиваля искусств прошла в новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» в пятницу, 8 декабря. Зрители увидели постановку «Человек из ресторана» режиссера Егора Перегудова, главную роль в спектакле исполнил Константин Райкин.

По словам Константина Райкина, произведения Ивана Шмелева, автора повести, на основе которой был поставлен спектакль, до этого не читал, но его зацепил «Человек из ресторана».