«Новосибирск» одержал уверенную победу над БК «Купол-Родники»

Новосибирск, 9 декабря. Баскетбольный клуб «Новосибирск» одержал уверенную победу клубом «Купол-Родники». Счет встречи — 80:63.

У новосибирцев больше всего очков заработал Александр Мартынов — 17, он сделал семь подборов, три передачи, два перехвата и один блокшот. У соперников отличился Максим Кирьянов, на его счету 12 очков.

«В первой четверти все никак не могли проснуться, делали глупые ошибки, не дорабатывали в защите», — приводит пресс-служба баскетбольного клуба «Новосибирск» слова главного тренера Владимира Певнева.

Как стало известно, травму получил баскетболист «Новосибирска» Евгений Шатохин, главный тренер рассчитывает, что спортсмен поправится к следующему выезду. Ближайшая игра у новосибирцев пройдет в пятницу, 15 декабря, их соперником будет «Рязань».