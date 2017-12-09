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«Новосибирск» одержал уверенную победу над БК «Купол-Родники»
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    «Новосибирск» одержал уверенную победу над БК «Купол-Родники»

    15:35  9 Декабря 2017  /обновлено: 15:37  09 Декабря 2017
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    «Новосибирск» одержал уверенную победу над БК «Купол-Родники»

    Новосибирск, 9 декабря. Баскетбольный клуб «Новосибирск» одержал уверенную победу клубом «Купол-Родники». Счет встречи — 80:63.

    У новосибирцев больше всего очков заработал Александр Мартынов — 17, он сделал семь подборов, три передачи, два перехвата и один блокшот. У соперников отличился Максим Кирьянов, на его счету 12 очков.

    «В первой четверти все никак не могли проснуться, делали глупые ошибки, не дорабатывали в защите», — приводит пресс-служба баскетбольного клуба «Новосибирск» слова главного тренера Владимира Певнева.

    Как стало известно, травму получил баскетболист «Новосибирска» Евгений Шатохин, главный тренер рассчитывает, что спортсмен поправится к следующему выезду. Ближайшая игра у новосибирцев пройдет в пятницу, 15 декабря, их соперником будет «Рязань».

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #баскетбол
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