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Годовалый ребенок закрыл мать на балконе во время мороза в Новосибирске
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    Годовалый ребенок закрыл мать на балконе во время мороза в Новосибирске

    11:30  9 Декабря 2017  /обновлено: 11:30  09 Декабря 2017
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    Годовалый ребенок закрыл мать на балконе во время мороза в Новосибирске

    Новосибирск, 9 декабря. Маленький ребенок 2016 года рождения закрыл свою мать на балконе в доме, который расположен в Кировском районе Новосибирска. На улице в это время стоял мороз.

    Новосибирские спасатели помогли женщине, сообщается на странице «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте». Девушка простояла на балконе около 40 минут в одной толстовке, потом ее заметили соседи и вызвали помощь. Инцидент произошел после пяти часов вечера, на улице температура была около минус пяти — минус семи.

    Ранее сообщалось, годовалые дети закрыли своих бабушек на балконе, оба инцидента произошли в Новосибирске. Бабушка вышла на балкон, а ее маленькая внучка закрыла, данный случай произошел на улице Зорге. Аналогичный инцидент случился на улице Демьяна Бедного.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #происшествие
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