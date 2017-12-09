Годовалый ребенок закрыл мать на балконе во время мороза в Новосибирске

Новосибирск, 9 декабря. Маленький ребенок 2016 года рождения закрыл свою мать на балконе в доме, который расположен в Кировском районе Новосибирска. На улице в это время стоял мороз.

Новосибирские спасатели помогли женщине, сообщается на странице «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте». Девушка простояла на балконе около 40 минут в одной толстовке, потом ее заметили соседи и вызвали помощь. Инцидент произошел после пяти часов вечера, на улице температура была около минус пяти — минус семи.

Ранее сообщалось, годовалые дети закрыли своих бабушек на балконе, оба инцидента произошли в Новосибирске. Бабушка вышла на балкон, а ее маленькая внучка закрыла, данный случай произошел на улице Зорге. Аналогичный инцидент случился на улице Демьяна Бедного.