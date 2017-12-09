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Пять человек пострадали в ДТП в Новосибирске
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    Пять человек пострадали в ДТП в Новосибирске

    10:01  9 Декабря 2017  /обновлено: 10:01  09 Декабря 2017
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    Пять человек пострадали в ДТП в Новосибирске

    Новосибирск, 9 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали две иномарки — Тoyota Mark X и Hyundai Solaris, произошло на Коммунальном мосту в Новосибирске. В результате аварии пострадали пять человек.

    Водитель такси Hyundai Solaris и его пассажиры — женщина с ребенком — были доставлены в медицинское учреждение. В автомобиле Тoyota пострадали двое: водитель без сознания был госпитализирован, второй человек был в состоянии шока.

    Водитель Тoyota Mark X ехал по Коммунальному мосту в сторону левого берега, сообщается на странице группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По сообщениям очевидцев, он увеличил скорость, и машину стало заносить, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с такси. По информации местных СМИ, произошла массовая авария, ее участниками стали: Toyota Caldina, Toyota Corolla, Hyundai Solaris, Toyota Mark Х и Honda Odyssey. Отмечают, что водитель Honda Oddyssey ехал по встречке и спровоцировал аварию. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #новосибирск
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