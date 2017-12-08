Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Почти две тысячи журналистов аккредитовались на пресс-конференцию с Путиным
Происшествия
Главу новосибирской компании выпустили из-под домашнего ареста после скандала с очистителями воздуха
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главу новосибирской компании выпустили из-под домашнего ареста после скандала с очистителями воздуха

    18:13  8 Декабря 2017  /обновлено: 18:14  08 Декабря 2017
    48

    Главу новосибирской компании выпустили из-под домашнего ареста после скандала с очистителями воздуха

    Новосибирск, 8 декабря. Глава компании «Тион» Дмитрий Трубицын вышел из-под домашнего ареста: новосибирский суд изменил меру пресечения.

    Основатель «Тиона» на данных момент находится под подпиской о невыезде, сообщает «НГС.Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря холдинга «Тион» Андрея Самодина. Отмечается, что Дмитрий Трубицын выйдет на работу и займется развитием перспективных направлений.

    «Следствие прислушалось к части аргументов защиты и признало невозможность доказать часть ранее предъявленных обвинений», — сообщает пресс-секретарь «Тиона» Андрей Самодин.

    Дмитрию Трубицыну предъявлено обвинение по статье «изготовление и сбыт незарегистрированного медоборудования». Глава холдинга свою вину отрицает.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #новосибирск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть