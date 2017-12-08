Главу новосибирской компании выпустили из-под домашнего ареста после скандала с очистителями воздуха

Новосибирск, 8 декабря. Глава компании «Тион» Дмитрий Трубицын вышел из-под домашнего ареста: новосибирский суд изменил меру пресечения.

Основатель «Тиона» на данных момент находится под подпиской о невыезде, сообщает «НГС.Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря холдинга «Тион» Андрея Самодина. Отмечается, что Дмитрий Трубицын выйдет на работу и займется развитием перспективных направлений.

«Следствие прислушалось к части аргументов защиты и признало невозможность доказать часть ранее предъявленных обвинений», — сообщает пресс-секретарь «Тиона» Андрей Самодин.

Дмитрию Трубицыну предъявлено обвинение по статье «изготовление и сбыт незарегистрированного медоборудования». Глава холдинга свою вину отрицает.