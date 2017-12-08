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Необычный грызун родился в Новосибирском зоопарке
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    Необычный грызун родился в Новосибирском зоопарке

    14:36  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:36  08 Декабря 2017
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    Необычный грызун родился в Новосибирском зоопарке

    Новосибирск, 8 декабря. В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило пополнение: у пары южноамериканских грызунов — чакоанских мар —  появился детеныш.

    Маленькое животное могло передвигаться самостоятельно с первых минут жизни, однако показаться на публике он решился не сразу. Родители грызуна прятали новорожденного в сено — там для него теплее и спокойней, сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.

    «С каждым днем он становится все активней. Сейчас уже можно застать его за прогулками. Это очень симпатичный малыш, любопытный, немного трусишка», — сообщает руководитель отдела Новосибирского зоопарка Олеся Скляренко.

    Чакоанских мар привезли в местный зоопарк из Московского зоопарка в этом году. Жители и гости города могут поближе познакомиться с новыми обитателями зоопарка.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #зоопарк
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