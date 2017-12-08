Необычный грызун родился в Новосибирском зоопарке

Новосибирск, 8 декабря. В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило пополнение: у пары южноамериканских грызунов — чакоанских мар — появился детеныш.

Маленькое животное могло передвигаться самостоятельно с первых минут жизни, однако показаться на публике он решился не сразу. Родители грызуна прятали новорожденного в сено — там для него теплее и спокойней, сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.

«С каждым днем он становится все активней. Сейчас уже можно застать его за прогулками. Это очень симпатичный малыш, любопытный, немного трусишка», — сообщает руководитель отдела Новосибирского зоопарка Олеся Скляренко.

Чакоанских мар привезли в местный зоопарк из Московского зоопарка в этом году. Жители и гости города могут поближе познакомиться с новыми обитателями зоопарка.