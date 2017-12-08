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Прямой рейс из Новосибирска в Минск появится в мае 2018 года
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    Прямой рейс из Новосибирска в Минск появится в мае 2018 года

    12:37  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:37  08 Декабря 2017
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    Прямой рейс из Новосибирска в Минск появится в мае 2018 года

    Новосибирск, 8 декабря. Авиакомпания S7 Airlines откроет для жителей Новосибирска прямой регулярный рейс в Минск с мая следующего года.

    Прямые рейса из новосибирского аэропорта — Толмачево — будут выполняться со 2 мая 2018 года, сообщает пресс-служба авиакомпании S7 Airlines. Новосибирцы смогут летать в Минск каждую среду: вылет из Новосибирска в 11.10 — прилет в Минск в 12.15, обратный вылет из Минска в 13.15 — прилет в аэропорт Новосибирска в 22.00.

    «Полеты из Новосибирска в Минск будут осуществляться на современных лайнерах Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров — 8 в бизнес-классе и 156 в экономическом», — сообщает пресс-служба S7 Airlines.

    Напомним, авиакомпания, которая входит в группу S7, перевезла более 13,1 млн путешественников. Кроме этого S7 Airlines вошел в пятерку компаний с наилучшей репутацией в 2017 году.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #минск #перелет
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