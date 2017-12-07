Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
ВКС РФ и армия Сирии ликвидировали более 550 боевиков на западном берегу Евфрата
Спорт
Новосибирская биатлонистка будет отстаивать свои олимпийские медали в суде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новосибирская биатлонистка будет отстаивать свои олимпийские медали в суде

    15:43  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:43  07 Декабря 2017
    60

    Новосибирская биатлонистка будет отстаивать свои олимпийские медали в суде

    Новосибирск, 7 декабря. Биатлонистка из Новосибирска Ольга Вилухина подала апелляцию в Международный спортивный суд в Лозанне в среду, 6 декабря. Спортсменка планирует оспорить решение Международного спортивного суда, который пожизненно отстранил ее от участия в Олимпийских играх, сообщают региональные СМИ.

    Спортсменка возмущена данным фактом и отмечает, что ее медали чистые — она не принимала допинг, сообщается на официальной странице Ольги Вилухиной в социальной сети Instagram. Она подчеркивает, что все ее пробы, которые брали на протяжении 15 лет, отрицательные, в том числе и проба, за которую спортсменку дисквалифицировали.

    «Нас наказывают за чистые пробы. Я была счастлива в Сочи, и эмоции и радость, которую я подарила болельщикам и стране не отнять! Я буду бороться и пойду до конца», — сообщается на официальной аккаунте Ольги Вилухиной.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #новосибирск #олипийские медали
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть