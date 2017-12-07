Новосибирская биатлонистка будет отстаивать свои олимпийские медали в суде

Новосибирск, 7 декабря. Биатлонистка из Новосибирска Ольга Вилухина подала апелляцию в Международный спортивный суд в Лозанне в среду, 6 декабря. Спортсменка планирует оспорить решение Международного спортивного суда, который пожизненно отстранил ее от участия в Олимпийских играх, сообщают региональные СМИ.

Спортсменка возмущена данным фактом и отмечает, что ее медали чистые — она не принимала допинг, сообщается на официальной странице Ольги Вилухиной в социальной сети Instagram. Она подчеркивает, что все ее пробы, которые брали на протяжении 15 лет, отрицательные, в том числе и проба, за которую спортсменку дисквалифицировали.