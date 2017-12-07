Отец погибших при пожаре детей в Новосибирской области пытался сбежать

Новосибирск, 7 декабря. Отец погибших детей при пожаре в частном доме в селе Степной Новосибирской области пытался сбежать.

Мужчину доставили с ожогами различной степени тяжести в медицинское учреждение, однако он сбежал с больницы, не сообщив о своем местонахождении. Сотрудники полиции узнали, где находится отец погибших детей: он был в городе Искитим. После чего его доставили к следователю, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

На данный момент мужчину задержали по подозрению в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что в результате пожара погибло пять детей. Возгорание произошло в частном доме в селе Степной утром 3 декабря.