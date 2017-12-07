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Отец погибших при пожаре детей в Новосибирской области пытался сбежать
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    Отец погибших при пожаре детей в Новосибирской области пытался сбежать

    15:25  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:25  07 Декабря 2017
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    Отец погибших при пожаре детей в Новосибирской области пытался сбежать

    Новосибирск, 7 декабря. Отец погибших детей при пожаре в частном доме в селе Степной Новосибирской области пытался сбежать.

    Мужчину доставили с ожогами различной степени тяжести в медицинское учреждение, однако он сбежал с больницы, не сообщив о своем местонахождении. Сотрудники полиции узнали, где находится отец погибших детей: он был в городе Искитим. После чего его доставили к следователю, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

    На данный момент мужчину задержали по подозрению в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

    Напомним, что в результате пожара погибло пять детей. Возгорание произошло в частном доме в селе Степной утром 3 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #следственный комитет #новосибирская область
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