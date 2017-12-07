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Происшествия
Тело пожилой женщины обнаружили под мостом в Новосибирске
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    Тело пожилой женщины обнаружили под мостом в Новосибирске

    12:37  7 Декабря 2017  /обновлено: 12:37  07 Декабря 2017
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    Тело пожилой женщины обнаружили под мостом в Новосибирске

    Новосибирск, 7 декабря. Тело пожилой женщины обнаружили на набережной под Октябрьским мостом Новосибирска. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.

    Сообщение поступило вечером в среду, 6 декабря. Спасатели передали тело пожилой женщины в отдел полиции, сообщается на странице «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте». По информации местных СМИ, очевидцы обнаружили тело 69-летней женщины — жительницы Новосибирска. Следственный комитет подтвердил информацию о том, что на набережной обнаружили тело.

    «Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — приводит «НГС. Новости» сообщение СУ СК России по Новосибирской области.

    Ранее сообщалось, тело убитого пожилого мужчины нашли на берегу озера Комсомольское в Мончегорске Мурманской области.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #труп
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