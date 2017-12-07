Тело пожилой женщины обнаружили под мостом в Новосибирске

Новосибирск, 7 декабря. Тело пожилой женщины обнаружили на набережной под Октябрьским мостом Новосибирска. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.

Сообщение поступило вечером в среду, 6 декабря. Спасатели передали тело пожилой женщины в отдел полиции, сообщается на странице «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте». По информации местных СМИ, очевидцы обнаружили тело 69-летней женщины — жительницы Новосибирска. Следственный комитет подтвердил информацию о том, что на набережной обнаружили тело.

«Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — приводит «НГС. Новости» сообщение СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, тело убитого пожилого мужчины нашли на берегу озера Комсомольское в Мончегорске Мурманской области.