Новый главный тренер назначен в «Сибири»

Новосибирск, 7 декабря. Главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» стал Владимир Юрзинов, сообщает пресс-служба клуба.

Владимир Юрзинов играл за команды «Латвияс Берзс» и РШВСМ ил Риги, московское «Динамо-2» и «Сокол» Новочебоксарска. Тренерскую карьеру главный тренер «Сибири» начал в Финляндии, ему удалось поработать с ТПС, «Киекко-67» с 1992 по 1999 и клубом «Эссет» с 2000 по 2001. В 2002 году он начал работать с российскими клубами: ярославским «Локомотивом», «Химиком» из Воскресенска, нижегородским «Торпедо», «Северсталью» из Череповца, «СКА» Санкт-Петербурга. Владимир Юрзинов заслуженный тренер России.

Владимир Юрзинов, возглавив «Салават Юлаев», привел его к серебряным медалям в чемпионате России в сезоне 2013/2014, клуб занял третье место в Континентальной хоккейной лиге. Последнее место работы — клуб «КуньЛунь Ред Стар». Отметим, что Владимир Юрзинов был главным тренером «Сибири» с 2005 по 2006 года.

Бывший главный тренер Павел Зубов остался в тренерском штабе клуба, сообщает пресс-служба «Сибири».