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Новый главный тренер назначен в «Сибири»
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    Новый главный тренер назначен в «Сибири»

    9:50  7 Декабря 2017  /обновлено: 9:51  07 Декабря 2017
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    Новый главный тренер назначен в «Сибири»

    Новосибирск, 7 декабря. Главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» стал Владимир Юрзинов, сообщает пресс-служба клуба.

    Владимир Юрзинов играл  за команды «Латвияс Берзс» и РШВСМ ил Риги, московское «Динамо-2» и «Сокол» Новочебоксарска. Тренерскую карьеру главный тренер «Сибири» начал в Финляндии, ему удалось поработать с ТПС, «Киекко-67» с 1992 по 1999 и клубом «Эссет» с 2000 по 2001. В 2002 году он начал работать с российскими клубами: ярославским «Локомотивом», «Химиком» из Воскресенска, нижегородским «Торпедо», «Северсталью» из Череповца, «СКА» Санкт-Петербурга. Владимир Юрзинов заслуженный тренер России.

    Владимир Юрзинов, возглавив «Салават Юлаев», привел его к серебряным медалям в чемпионате России в сезоне 2013/2014, клуб занял третье место в Континентальной хоккейной лиге. Последнее место работы — клуб «КуньЛунь Ред Стар». Отметим, что Владимир Юрзинов был главным тренером «Сибири» с 2005 по 2006 года.

    Бывший главный тренер Павел Зубов остался в тренерском штабе клуба, сообщает пресс-служба «Сибири».

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #хк сибирь
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