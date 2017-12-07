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Водители автобусов в Новосибирске объявили забастовку из-за зарплаты
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    Водители автобусов в Новосибирске объявили забастовку из-за зарплаты

    5:06  7 Декабря 2017
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    Водители автобусов в Новосибирске объявили забастовку из-за зарплаты

    Новосибирск, 7 декабря. Водители автобусов в Новосибирске объявили забастовку из-за не устраивающих их условий оплаты труда.

    Сообщается, что забастовка начнется 10 декабря. Отмечается, что автобусы будут припаркованы на конечных остановках. По имеющейся информации, акция затронет маршрут, который проходит по левому берегу, его обслуживают 20 машин.

    По словам одного из водителей, хозяева отказываются платить, ссылаясь на долг мэрии. Также мэрия не платит перевозчикам компенсацию за льготный проезд. Размер оплаты труда также не устраивает водителей.

    Автор: Ирина Новикова
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    #новосибирск #забастовка #водители автобусов
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