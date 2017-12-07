Две жительницы Новосибирска организовали бордель в Академгородке

Новосибирск, 7 декабря. Пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении двух жительниц Новосибирска, организовавших бордель в Академгородке.

Сообщается, что услуги интимного характера оказывались в съемной квартире, а также в саунах и в квартирах у клиентов.

Задержанные приглашали девушек на работу, публикуя объявления в газетах о «высокооплачиваемой работе» в «Клубе знакомств». Клиентов находили с помощью распространения визиток.

Отмечается, что сотрудники полиции провели обыск в квартирах подозреваемых и изъяли улики, в том числе 500 карточек с номерами работниц заведения.