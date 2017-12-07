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Общество
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Общество
Две жительницы Новосибирска организовали бордель в Академгородке
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    Две жительницы Новосибирска организовали бордель в Академгородке

    4:52  7 Декабря 2017
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    Две жительницы Новосибирска организовали бордель в Академгородке

    Новосибирск, 7 декабря. Пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении двух жительниц Новосибирска, организовавших бордель в Академгородке.

    Сообщается, что услуги интимного характера оказывались в съемной квартире, а также в саунах и в квартирах у клиентов.

    Задержанные приглашали девушек на работу, публикуя объявления в газетах о «высокооплачиваемой работе» в «Клубе знакомств». Клиентов находили с помощью распространения визиток.

    Отмечается, что сотрудники полиции провели обыск в квартирах подозреваемых и изъяли улики, в том числе 500 карточек с номерами работниц заведения.

    Автор: Ирина Новикова
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    #новосибирск #проституция #академгородок
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