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Строительство четвертого моста в Новосибирске обойдется в 41 млрд рублей
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    Строительство четвертого моста в Новосибирске обойдется в 41 млрд рублей

    14:59  6 Декабря 2017
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    Строительство четвертого моста в Новосибирске обойдется в 41 млрд рублей

    Новосибирск, 6 декабря. Соглашение о строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске подписали городские власти и концессионная компания.

    Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, врио министра транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский, и глава Группы «ВИС» Игорь Снегуров, которой принадлежит 75% «Сибирской концессионной компанией», подписали соглашение о строительстве четвертого моста через реку Обь. На подписание, которое состоялось в рамках форума «Транспортная неделя-2017», присутствовали врио главы области Андрей Травников и министр транспорта России Максим Соколов.

    Пресс-служба компании отмечает, что строительство моста представляет собой седьмой проект, реализуемый с Группой «ВИС».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск
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