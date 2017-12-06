Строительство четвертого моста в Новосибирске обойдется в 41 млрд рублей

Новосибирск, 6 декабря. Соглашение о строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске подписали городские власти и концессионная компания.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, врио министра транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский, и глава Группы «ВИС» Игорь Снегуров, которой принадлежит 75% «Сибирской концессионной компанией», подписали соглашение о строительстве четвертого моста через реку Обь. На подписание, которое состоялось в рамках форума «Транспортная неделя-2017», присутствовали врио главы области Андрей Травников и министр транспорта России Максим Соколов.

Пресс-служба компании отмечает, что строительство моста представляет собой седьмой проект, реализуемый с Группой «ВИС».