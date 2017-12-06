Новую станцию метро в Новосибирске построят к ЧМ по хоккею в 2023 году

Новосибирск, 6 декабря. Строительство новой станции метро в Новосибирске продолжат, если будет получено право на проведение молодежного Чемпионата мира по футболу в 2023 году.

Глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что строительство новой станции зависит от федерального финансирования, которое связано с проведением масштабных проектов в регионе. Травников отметил:

«Вы можете наблюдать, какой мощный толчок получило развитие транспортной инфраструктуры в тех городах, которые вошли в перечень площадок для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году».

В настоящее время рассматриваются несколько вариантов территорий, где будет построен ледовый дворец. Врио губернатора города предложил территорию старого аэропорта.