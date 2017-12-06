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Политика
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Новую станцию метро в Новосибирске построят к ЧМ по хоккею в 2023 году
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    Новую станцию метро в Новосибирске построят к ЧМ по хоккею в 2023 году

    12:13  6 Декабря 2017  /обновлено: 12:14  06 Декабря 2017
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    Новую станцию метро в Новосибирске построят к ЧМ по хоккею в 2023 году

    Новосибирск, 6 декабря. Строительство новой станции метро в Новосибирске продолжат, если будет получено право на проведение молодежного Чемпионата мира по футболу в 2023 году.

    Глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что строительство новой станции зависит от федерального финансирования, которое связано с проведением масштабных проектов в регионе. Травников отметил:

    «Вы можете наблюдать, какой мощный толчок получило развитие транспортной инфраструктуры в тех городах, которые вошли в перечень площадок для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году».

    В настоящее время рассматриваются несколько вариантов территорий, где будет построен ледовый дворец. Врио губернатора города предложил территорию старого аэропорта.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск
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