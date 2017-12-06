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Подросток ответит перед судом за смертельное ДТП в Новосибирской области
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    Подросток ответит перед судом за смертельное ДТП в Новосибирской области

    11:31  6 Декабря 2017
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    Подросток ответит перед судом за смертельное ДТП в Новосибирской области

    Новосибирск, 6 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении подростка, который насмерть сбил пенсионера на отечественном автомобиле в Новосибирской области.

    Как сообщает пресс-служба МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось 11 сентября 2017 года в Линёво: подростки на отечественной легковушке сбили 88-летнего пенсионера, переходившего дорогу, и протащили его на машине по асфальту, после чего попытались скрыться. Очевидец  происшествия устроил погоню за несовершеннолетними ребятами, ему далось прижать автомобиль к обочине. Злоумышленники выскочили из легковушки и скрылись в лесу.

    Сотрудникам охраны правопорядка удалось выяснить, что отечественный автомобиль марки «Жигули» принадлежит отцу одного из пассажиров, а за рулем находился 16-летний подросток, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении несовершеннолетнего водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека». Материалы дела с обвинительным заключение прокурора передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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