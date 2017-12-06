Кроссовер от удара легковушки вылетел на тротуар и сбил пешехода в Самаре

Новосибирск, 6 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Новосибирске: столкнулись две иномарки, одна из которых вылетела на тротуар и сбила пешехода.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирску, автомобильная авария случилась во вторник, 5 декабря, около 18.40 часов вечера по московскому времени в Заельцовском районе. Автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого находилась 28-летней девушки, двигался со стороны улицы Георгия Колонды в сторону улицы Дмитрий Донского. Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с Opel Corsa. От сильного удара кроссовер вылетел на проезжую часть и сбил 39-летнююженщину.

Пешеход получила травмы, сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в медицинское учреждение, где врачи диагностировали перелом ребра. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.