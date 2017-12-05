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Снегопад парализовал движение транспорта по улицам Новосибирска
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    Снегопад парализовал движение транспорта по улицам Новосибирска

    16:39  5 Декабря 2017
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    Снегопад парализовал движение транспорта по улицам Новосибирска

    Новосибирск, 5 декабря. Восьмибальные пробки образовались на дорогах Новосибирска из-за снегопада.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию на портале «Яндекс пробки», движение затруднено на правобережье города, на улицах Кирова, Ипподромской, Красный проспект, Нарымская, Никитина, Георгия Колонды, Дуси Ковальчук и Большевистской. Также пробка образовалась на Димитровском мосту. Октябрьский мост свободен для проезда.

    Движение транспорта составляет семь километров в секунду на левобережной территории города на улице Ватутина, проездах Энергетиков, Новогодняя и проспекте Карла Маркса. Также на перекрестке улиц Волочаевская и 9-ый Почтовый переулок произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Авария парализовала движение трамваев.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск
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