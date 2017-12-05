Снегопад парализовал движение транспорта по улицам Новосибирска

Новосибирск, 5 декабря. Восьмибальные пробки образовались на дорогах Новосибирска из-за снегопада.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию на портале «Яндекс пробки», движение затруднено на правобережье города, на улицах Кирова, Ипподромской, Красный проспект, Нарымская, Никитина, Георгия Колонды, Дуси Ковальчук и Большевистской. Также пробка образовалась на Димитровском мосту. Октябрьский мост свободен для проезда.

Движение транспорта составляет семь километров в секунду на левобережной территории города на улице Ватутина, проездах Энергетиков, Новогодняя и проспекте Карла Маркса. Также на перекрестке улиц Волочаевская и 9-ый Почтовый переулок произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Авария парализовала движение трамваев.