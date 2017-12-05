Новосибирские школьники смогут бесплатно ездить на автобусах и метро во время каникул

Новосибирск, 5 декабря. Мэрия Новосибирска объявила о бесплатном проезде в общественном транспорте для школьников в новогодние каникулы.

Пресс-служба администрации города отмечает, что бесплатный проезд будет организован в период с 30 декабря по 10 января на метрополитене, трамваях и троллейбусах, а также на 11 автобусных маршрутах, обслуживаемых муниципальным предприятием «ПАТП-4». Автобусные маршруты, на которых действуют льгота: № 7, № 21, № 23, № 36, № 45, № 54, № 65, № 68, № 69, № 72, № 88. В ведомстве подчеркнули: