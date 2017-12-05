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Россия
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Политика
Врио губернатора Новосибирской области отправил в отставку двух чиновников
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    Врио губернатора Новосибирской области отправил в отставку двух чиновников

    15:54  5 Декабря 2017
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    Врио губернатора Новосибирской области отправил в отставку двух чиновников

    Новосибирск, 5 декабря. Двоих чиновников из команды прежнего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого отправили в отставку.

    Врио главы области Андрей Травников не продлили трудовые отношения с заместителем губернатора по социальным вопросам Александром Титковым и министром строительства Сергеем Боярским. Известно, что накануне Травников подписал постановление о сокращении состава правительства с 25 до 20 человек.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок и отечественного авто случилось сегодня рано утром в Новосибирске из-за гололедицы на дороге, пострадали женщина и ребенок.

    Автор: Ксения Пудовкина
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