Годовалые малыши закрыли бабушек на балконах в Новосибирске

Новосибирск, 5 декабря. Годовалые дети закрыли на балконах своих бабушек в Новосибирске, им понадобилась помощь спасателей.

По информации региональных новостных источников, за прошедшие сутки произошло два курьезных случая. Первый случился на улице Зорге: 73-летняя женщина вышла на балкон, а ее годовалая внучка закрыла дверь снаружи. Аналогичная ситуация случилась в квартире, расположенной на улице Демьяна Бедного. Годовалый ребенок закрыл на балконе 52-летнюю женщину.

В обоих случаях пожилым людям понадобилась помощь спасателей МАСС. В ведомстве напоминают родителям не оставлять детей без присмотра.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок и отечественного авто случилось сегодня рано утром в Новосибирске из-за гололедицы на дороге, пострадали женщина и ребенок.