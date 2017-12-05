Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Путин пообещал посмотреть фильм о паралимпийцах «Со дна вершины»
Происшествия
Годовалые малыши закрыли бабушек на балконах в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Годовалые малыши закрыли бабушек на балконах в Новосибирске

    13:52  5 Декабря 2017
    64

    Годовалые малыши закрыли бабушек на балконах в Новосибирске

    Новосибирск, 5 декабря. Годовалые дети закрыли на балконах своих бабушек в Новосибирске, им понадобилась помощь спасателей.

    По информации региональных новостных источников, за прошедшие сутки произошло два курьезных случая. Первый случился на улице Зорге: 73-летняя женщина вышла на балкон, а ее годовалая внучка закрыла дверь снаружи. Аналогичная ситуация случилась в квартире, расположенной на улице Демьяна Бедного. Годовалый ребенок закрыл на балконе 52-летнюю женщину.

    В обоих случаях пожилым людям понадобилась помощь спасателей МАСС. В ведомстве напоминают родителям не оставлять детей без присмотра.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок и отечественного авто случилось сегодня рано утром в Новосибирске из-за гололедицы на дороге, пострадали женщина и ребенок.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #новосибирск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть