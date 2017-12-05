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Жители Новосибирска просят Путина разобраться с четвертым мостом
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    Жители Новосибирска просят Путина разобраться с четвертым мостом

    10:00  5 Декабря 2017
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    Жители Новосибирска просят Путина разобраться с четвертым мостом

    Новосибирск, 5 декабря. Жители Новосибирска обратились к лидеру Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой сделать проезд по четвертому мосту бесплатным. 

    Автором петиции стал общественник Алексей Куницин, ее текст опубликован на Change.org.

    Отмечается, что в начале этого месяца ожидается подписание концессионного договора по четвертому мосту, но не все согласны с условиями соглашения.

    Согласно тексту соглашения, в течение 20 лет частному инвестору надо выплатить 47 миллиардов рублей. При этом выделенных на строительство моста 30 миллиардов хватит на возведение бесплатного моста без участия концессионера.

    Жители Новосибирска просят Путина разобраться с четвертым мостом

    «Даже если исходить из сметной стоимости (34 млрд рублей), то бюджету выгоднее вложить несколько миллиардов рублей в проект, чем обеспечивать гарантированный доход концессионеру в 47 млрд рублей», — говорится в тексте петиции. 

    Кроме того, многие жители города полагают, что строить мост в этом месте нерационально, пишет «ФедералПресс»

    Сообщается, что петицию Путину подписало более 150 человек. 

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #новосибирск #мост #петиция
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