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Тройное ДТП с иномарками и грузовиком случилось в Новосибирске, есть пострадавшие
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    Тройное ДТП с иномарками и грузовиком случилось в Новосибирске, есть пострадавшие

    9:25  5 Декабря 2017
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    Тройное ДТП с иномарками и грузовиком случилось в Новосибирске, есть пострадавшие

    Новосибирск, 5 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок и отечественного авто случилось сегодня рано утром в Новосибирске из-за гололедицы на дороге, пострадали женщина и ребенок.

    Автомобильная авария произошла во вторник, 5 декабря, около 07:30 часов утра по московскому времени в Калининском районе напротив ЛСД «Сибирь». Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию от очевидцев, Suzuki Grand Vitara под управлением 39-летнего  мужчины, вылетела на встречную полосу движения, где произошло столкновение с Toyota Passo. Вторая иномарка от сильного удара влетела в отечественный автомобиль ГАЗ.

    По предварительной информации известно, что водитель Suzuki двигался по трамвайным путям и не справился с управлением из-за гололедицы. Находившаяся за рулем Toyota женщина и ребенок, который был в детском кресле, получили травмы. Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавших. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах ДТП, после чего будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #новосибирск
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