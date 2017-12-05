Тройное ДТП с иномарками и грузовиком случилось в Новосибирске, есть пострадавшие

Новосибирск, 5 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок и отечественного авто случилось сегодня рано утром в Новосибирске из-за гололедицы на дороге, пострадали женщина и ребенок.

Автомобильная авария произошла во вторник, 5 декабря, около 07:30 часов утра по московскому времени в Калининском районе напротив ЛСД «Сибирь». Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию от очевидцев, Suzuki Grand Vitara под управлением 39-летнего мужчины, вылетела на встречную полосу движения, где произошло столкновение с Toyota Passo. Вторая иномарка от сильного удара влетела в отечественный автомобиль ГАЗ.

По предварительной информации известно, что водитель Suzuki двигался по трамвайным путям и не справился с управлением из-за гололедицы. Находившаяся за рулем Toyota женщина и ребенок, который был в детском кресле, получили травмы. Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавших. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах ДТП, после чего будет принято процессуальное решение.