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Новосибирец, подозреваемый в убийстве красноярского футбольного фаната, задержан
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    Новосибирец, подозреваемый в убийстве красноярского футбольного фаната, задержан

    18:10  4 Декабря 2017
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    Новосибирец, подозреваемый в убийстве красноярского футбольного фаната, задержан

    Новосибирск, 4 декабря. Молодой человек — житель Новосибирска, который подозревается в убийстве футбольного фаната из Красноярска, задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    Подозреваемый заключен под стражу в понедельник, 4 декабря, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. Ему предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На данный момент проводятся мероприятия для закрепления доказательственного материала по данному делу.

    Молодой человек после драки уехал из города, сотрудники правоохранительных органов получили информацию, что он находится в съемной квартире в Нижнем Новгороде, однако когда они приехали на адрес, его уже не было, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. 24-летнего мужчину нашли на территории Кировской области, он был задержан.

    Ранее сообщалось, что житель Красноярска — футбольный фанат — погиб в результате драки. У него был пробит висок и сломаны шейные позвонки.

    Автор: Дарья Смолина
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    #футбол #убийство #красноярск #новосибирск
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