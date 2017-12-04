Палец пятилетней девочки застрял в кресле кинотеатра Новосибирска

Новосибирск, 4 декабря. Пятилетняя девочка во время просмотра фильма в кинотеатре Новосибирска засунула палец в кресло. Вытащить его обратно ребенку не удалось.

На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты МАСС, сообщается на странице «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте». Они с помощью слесарного инструмента смогли аккуратно вытащить палец девочки: пятилетнему ребенку медицинская помощь не понадобилась.

Как стало известно, недавно произошел аналогичный случай. Мальчик засунул руку в нишу для стакана, однако вытащить он не смог ее.

Ранее сообщалось, что палец ребенка застрял в подлокотнике во время показа спектакля в Северодвинске. Пришлось прервать показ: спасатели помогли ребенку вытащить палец из заточения.