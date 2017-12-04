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Палец пятилетней девочки застрял в кресле кинотеатра Новосибирска
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    Палец пятилетней девочки застрял в кресле кинотеатра Новосибирска

    9:43  4 Декабря 2017
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    Палец пятилетней девочки застрял в кресле кинотеатра Новосибирска

    Новосибирск, 4 декабря. Пятилетняя девочка во время просмотра фильма в кинотеатре Новосибирска засунула палец в кресло. Вытащить его обратно ребенку не удалось.

    На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты МАСС, сообщается на странице «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте». Они с помощью слесарного инструмента смогли аккуратно вытащить палец девочки: пятилетнему ребенку медицинская помощь не понадобилась.

    Как стало известно, недавно произошел аналогичный случай. Мальчик засунул руку в нишу для стакана, однако вытащить он не смог ее.

    Ранее сообщалось, что палец ребенка застрял в подлокотнике во время показа спектакля в Северодвинске. Пришлось прервать показ: спасатели помогли ребенку вытащить палец из заточения.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #кинотеатр
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