Хозяин Porsche, пропавший в Новосибирске, найден мертвым
Новосибирск, 04 декабря. 28-летний житель Новосибирска Григорий Мозговой, уехавший в пятницу на Porsche, найден мертвым.
Как сообщает «Газета.ru», сообщение о поисках пропавшего 1 декабря молодом мужчине распространили в ночь на понедельник волонтеры отряда «Лиза Алерт», указав на примеры жителя Новосибирска.
Однако размещенная информация не помогла – ближе к утру появилось новое сообщение о том, что Григорий погиб.
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