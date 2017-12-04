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Происшествия
Хозяин Porsche, пропавший в Новосибирске, найден мертвым
Происшествия
Хозяин Porsche, пропавший в Новосибирске, найден мертвым
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    Хозяин Porsche, пропавший в Новосибирске, найден мертвым

    5:50  4 Декабря 2017
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    Хозяин Porsche, пропавший в Новосибирске, найден мертвым

    Новосибирск, 04 декабря. 28-летний житель Новосибирска Григорий Мозговой, уехавший в пятницу на Porsche, найден мертвым.

    Как сообщает «Газета.ru», сообщение о поисках пропавшего 1 декабря молодом мужчине распространили в ночь на понедельник волонтеры отряда «Лиза Алерт», указав на примеры жителя Новосибирска.

    Однако размещенная информация не помогла – ближе к утру появилось новое сообщение о том, что Григорий погиб.

    Автор: Константин Терехов
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    #поиски #лиза алерт
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