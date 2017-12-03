Водитель Lada пострадал в ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 3 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля — Lada Granta — и иномарки — Mitsubishi Outlander — произошло в Новосибирске около четырех часов дня. Пострадал водитель Lada, сотрудники скорой помощи доставили его в медицинское учреждение.

Отечественный автомобиль ехал со стороны улицы Зелесского по улице Дуси Ковальчука, по встречной полосе двигалась иномарка. По информации местных СМИ, водитель Mitsubishi, когда стал поворачивать, не пропустил автомобиль Lada, в результате чего произошло столкновение. От удара отечественный автомобиль врезался в столб.

Напомним, автомобильная авария с участием Volkswagen и Honda произошла на улице Бориса Богаткова. Травмы получила пассажир Honda, ее доставили в больницу.