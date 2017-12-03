Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Матч «Урал» — «Арсенал» могут перенести в манеж, если в Екатеринбурге будут морозы
Происшествия
Водитель Lada пострадал в ДТП в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Водитель Lada пострадал в ДТП в Новосибирске

    20:06  3 Декабря 2017
    31

    Водитель Lada пострадал в ДТП в Новосибирске

    Новосибирск, 3 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля — Lada Granta — и иномарки — Mitsubishi Outlander — произошло в Новосибирске около четырех часов дня. Пострадал водитель Lada, сотрудники скорой помощи доставили его в медицинское учреждение.

    Отечественный автомобиль ехал со стороны улицы Зелесского по улице Дуси Ковальчука, по встречной полосе двигалась иномарка. По информации местных СМИ, водитель Mitsubishi, когда стал поворачивать, не пропустил автомобиль Lada, в результате чего произошло столкновение. От удара отечественный автомобиль врезался в столб.

    Напомним, автомобильная авария с участием Volkswagen и Honda произошла на улице Бориса Богаткова. Травмы получила пассажир Honda, ее доставили в больницу.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #новосибирск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть