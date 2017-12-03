Спортсменка из Новосибирска стала чемпионкой мира по бодифитнесу

Новосибирск, 3 декабря. Жительница Новосибирска Дарья Мануйленкова стала обладательницей золотой медали и кубка мира по бодифитнесу: спортсменка выступала в категории 168 сантиметров. Турнир проходил в французском городе Биарриц в субботу, 2 декабря.

«Сказать, что я счастлива — ничего не сказать! Я ждала победы, но, как любой спортсмен, самокритична», — приводит «НГС. Новости» слова Дарьи Мануйленковой.

Девушка отметила, что ей нужно было выиграть и российских спортсменок, а также завоевать титул мира, который в прошлом году получила польская спортсменка. Чемпионка отметила, что она выполняла рекомендации тренера и наслаждалась соревнованиями, в заключении она поблагодарила Надужду Лобозину — тренера.