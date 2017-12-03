Пятеро детей погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирской области

Новосибирск, 3 декабря. Пятеро детей, две девочки: пять и семь лет, трое мальчиков: семь месяцев, год и три года, погибли при пожаре в частном доме в селе Степной Новосибирской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Пожар в одном из частных домов произошел утром 3 декабря. В доме находились — 32-летний хозяин, три гостя, а также пятеро детей. Когда начался пожар, все спали, один из гостей дома проснулся, почувствовав запах дыма. Он разбил раму окна и стал звать на помощь, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. Люди, которые хотели помочь, не смогли потушить пожар из-за того, что дым и огонь быстро распространились, и войти в дом было невозможно.

На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре, и пожарные незамедлительно приехали по адресу. На место пожара прибыли огнеборцы в составе 37 человек, было задействовано восемь единиц техники. Спустя полчаса после приезда пожар был локализован.

«Рассматриваются две версии — короткое замыкание электропроводки либо неосторожность при курении», — приводит «ТАСС» слова собеседника.

Назначена пожарно-техническая экспертиза, которая позволит установить точную причину пожара. Устанавливают все обстоятельства случившегося. Взрослым оказывают медицинскую помощь.