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Угонщика трактора в Новосибирской области нашли за полчаса
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    Угонщика трактора в Новосибирской области нашли за полчаса

    10:16  3 Декабря 2017
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    Угонщика трактора в Новосибирской области нашли за полчаса

    Новосибирск, 3 декабря. В полицию поступило сообщение об угоне трактора недалеко от дома на Украинском переулке в Тогучине Новосибирской области. Сотрудники правоохранительных органов, получив ориентировку, задержали злоумышленника спустя полчаса.

    Житель Тогучина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был за рулем трактора, когда его остановили сотрудники ДПС ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

    Было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье «угон», кроме этого 34-летнего злоумышленника привлекли к административной ответственности за управлением транспортного средства в состоянии опьянения.

    Автор: Дарья Смолина
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    #угон #новосибирская область
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