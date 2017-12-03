Угонщика трактора в Новосибирской области нашли за полчаса

Новосибирск, 3 декабря. В полицию поступило сообщение об угоне трактора недалеко от дома на Украинском переулке в Тогучине Новосибирской области. Сотрудники правоохранительных органов, получив ориентировку, задержали злоумышленника спустя полчаса.

Житель Тогучина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был за рулем трактора, когда его остановили сотрудники ДПС ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье «угон», кроме этого 34-летнего злоумышленника привлекли к административной ответственности за управлением транспортного средства в состоянии опьянения.