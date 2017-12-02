Мединский открыл новый зал в Новосибирском академическом театре оперы и балета

Новосибирск, 2 декабря. Торжественное открытие нового концертного зала в Новосибирском академическом театре оперы и балета состоялось сегодня.

Как сообщает ТАСС, концертный зал назвали в честь основателя и первого главного дирижера театра Исидора Зака. Торжественное открытие после завершения работ по реконструкции состоялось в субботу, 1 декабря. На мероприятии присутствовал министр культуры РФ Владимир Мединский, который подчеркнул, что в настоящее время театр востребован среди зрителей как творческая площадка и как образовательный центр. Он отметил:

«Амбициозная задача, которую мы ставим перед нашими театрами, непростая, вне всякого сомнения, надо стремиться на каждый бюджетный рубль зарабатывать рубль собственных доходов».

На ремонт концертного зала ушло больше года, но за это время удалось усовершенствовать акустические характеристики помещения и установить технику, которая позволит проводит кинопоказы. Зал рассчитан на 333 места.