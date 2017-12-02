Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В Москве появится еще 26 площадок для строительства по программе реновации
Общество
Мединский открыл новый зал в Новосибирском академическом театре оперы и балета
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мединский открыл новый зал в Новосибирском академическом театре оперы и балета

    16:29  2 Декабря 2017
    157

    Мединский открыл новый зал в Новосибирском академическом театре оперы и балета

    Новосибирск, 2 декабря. Торжественное открытие нового концертного зала в Новосибирском академическом театре оперы и балета состоялось сегодня.

    Как сообщает ТАСС, концертный зал назвали в честь основателя и первого главного дирижера театра Исидора Зака. Торжественное открытие после завершения работ по реконструкции состоялось в субботу, 1 декабря. На мероприятии присутствовал министр культуры РФ Владимир Мединский, который подчеркнул, что в настоящее время театр востребован среди зрителей как творческая площадка и как образовательный центр. Он отметил:

    «Амбициозная задача, которую мы ставим перед нашими театрами, непростая, вне всякого сомнения, надо стремиться на каждый бюджетный рубль зарабатывать рубль собственных доходов».

    На ремонт концертного зала ушло больше года, но за это время удалось усовершенствовать акустические характеристики помещения и установить технику, которая позволит проводит кинопоказы. Зал рассчитан на 333 места.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #новосибирск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть