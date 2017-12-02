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Кехман ушел с поста гендиректора Новосибирского театра оперы и балета
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    Кехман ушел с поста гендиректора Новосибирского театра оперы и балета

    15:37  2 Декабря 2017
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    Кехман ушел с поста гендиректора Новосибирского театра оперы и балета

    Новосибирск, 2 декабря. Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета покинул пост из-за дела о банкротстве.

    Как информируют региональные СМИ со ссылкой на сообщение заместителя генерального директора театра по маркетингу Артема Пухальского, Владимир Кехман покинул пост генерального директора театра оперы и балета. Известно, что на его место будут рассматриваться несколько кандидатур. Кехман ушел в отставку ввиду ведущегося в отношении него дела о банкротстве.

    В настоящее время официальным главным режиссером театра является Вячеслав Стародубцев. Глава Министерства культуры Владимир Мединский еще в июле этого года заявил об уходе Кехмана.

    Автор: Ксения Пудовкина
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