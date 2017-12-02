Кехман ушел с поста гендиректора Новосибирского театра оперы и балета

Новосибирск, 2 декабря. Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета покинул пост из-за дела о банкротстве.

Как информируют региональные СМИ со ссылкой на сообщение заместителя генерального директора театра по маркетингу Артема Пухальского, Владимир Кехман покинул пост генерального директора театра оперы и балета. Известно, что на его место будут рассматриваться несколько кандидатур. Кехман ушел в отставку ввиду ведущегося в отношении него дела о банкротстве.

В настоящее время официальным главным режиссером театра является Вячеслав Стародубцев. Глава Министерства культуры Владимир Мединский еще в июле этого года заявил об уходе Кехмана.