Мужчина с тростью пропал без вести в Новосибирске

Новосибирск, 2 декабря. Волонтеры продолжают поиски пропавшего без вести жителя Новосибирска.

По информации региональных новостных источников, мужчина пропал без вести в четверг, 30 ноября, он вышел из дома, расположенного на улице Первомайской и не вернулся. В настоящее время информации о его местонахождении нет. Пропавший медленно передвигаеся и опирается на на трость темно-бордового цвета . В момент ухода из дома на левой ноге был ботинок черного цвета, на правой - надета утепленная галоша черного цвета.

Волонтеры и родственники просят всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении пропавшего мужчины, сообщить об этом в органы полиции.

Напомним, сотрудники полиции разыскивают пропавшую в Орске юную девушку.