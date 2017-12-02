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Мужчина с тростью пропал без вести в Новосибирске
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    Мужчина с тростью пропал без вести в Новосибирске

    13:39  2 Декабря 2017
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    Мужчина с тростью пропал без вести в Новосибирске

    Новосибирск, 2 декабря. Волонтеры продолжают поиски пропавшего без вести жителя Новосибирска.

    По информации региональных новостных источников, мужчина пропал без вести в четверг, 30 ноября, он вышел из дома, расположенного на улице Первомайской и не вернулся. В настоящее время информации о его местонахождении нет. Пропавший медленно передвигаеся и опирается на на трость темно-бордового цвета . В момент ухода из дома на левой ноге был ботинок черного цвета, на правой - надета утепленная галоша черного цвета.

    Волонтеры и родственники просят всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении пропавшего мужчины, сообщить об этом в органы полиции.

    Напомним, сотрудники полиции разыскивают пропавшую в Орске юную девушку.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск #пропал человек
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