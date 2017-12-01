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Политика
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Происшествия
Volkswagen влетел в Honda в Новосибирске, есть пострадавшие
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    Volkswagen влетел в Honda в Новосибирске, есть пострадавшие

    17:39  1 Декабря 2017
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    Volkswagen влетел в Honda в Новосибирске, есть пострадавшие

    Новосибирск, 1 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось накануне в Новосибирске, есть пострадавшие.

    По информации региональных новостных источников, автомобильная авария произошла на улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе: выезжавшая с парковки Honda Accord не уступила дорогу иномарке Volkswagen Jetta, после чего произошло столкновение.

    Серьезные травмы получила пассажирка Honda Accord, сотрудники скорой помощи доставили его в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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