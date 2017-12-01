Volkswagen влетел в Honda в Новосибирске, есть пострадавшие

Новосибирск, 1 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось накануне в Новосибирске, есть пострадавшие.

По информации региональных новостных источников, автомобильная авария произошла на улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе: выезжавшая с парковки Honda Accord не уступила дорогу иномарке Volkswagen Jetta, после чего произошло столкновение.

Серьезные травмы получила пассажирка Honda Accord, сотрудники скорой помощи доставили его в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.