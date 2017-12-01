Известный музыкант попал в больницу после страшного ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 1 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось два дня назад в Новосибирске: иномарка влетела в световую опору и от удара вылетела на проезжую часть, где произошло столкновение с автомобилем.

Как сообщают региональные новостные источники, авария случилась во вторник, 29 ноября текущего года на улице Светлановской: Toyota Runх, водитель которого не справился с управлением, протаранил фонарный столб и от сильного удара вылетел на проезжую часть, где произошло столкновение с Toyota Avensis. Водители иномарок получили серьезные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

За рулем первого автомобиля находился новосибирский продюсер Александр Церпята. Врачи диагностировали у него перелом черепа и многочисленные травмы. Водитель второй иномарки получил серьезную травму глаза.

В настоящее время певец находится в тяжелом в реанимации, сообщает в социальных сетях его коллега певец Виталий Гасаев.