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Происшествия
Известный музыкант попал в больницу после страшного ДТП в Новосибирске
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    Известный музыкант попал в больницу после страшного ДТП в Новосибирске

    16:28  1 Декабря 2017  /обновлено: 16:31  01 Декабря 2017
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    Известный музыкант попал в больницу после страшного ДТП в Новосибирске

    Новосибирск, 1 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось два дня назад в Новосибирске: иномарка влетела в световую опору и от удара вылетела на проезжую часть, где произошло столкновение с автомобилем.

    Как сообщают региональные новостные источники, авария случилась во вторник, 29 ноября текущего года на улице Светлановской: Toyota Runх, водитель которого не справился с управлением, протаранил фонарный столб и от сильного удара вылетел на проезжую часть, где произошло столкновение с Toyota Avensis. Водители иномарок получили серьезные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

    За рулем первого автомобиля находился новосибирский продюсер Александр Церпята. Врачи диагностировали у него перелом черепа и многочисленные травмы. Водитель второй иномарки получил серьезную травму глаза.

    В настоящее время певец находится в тяжелом в реанимации, сообщает в социальных сетях его коллега певец Виталий Гасаев.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #новосибирск
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