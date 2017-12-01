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Пьяный наркоман убил незнакомца шпагой в Новосибирске
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    Пьяный наркоман убил незнакомца шпагой в Новосибирске

    14:22  1 Декабря 2017
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    Пьяный наркоман убил незнакомца шпагой в Новосибирске

    Новосибирск, 1 декабря. Уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, который убил шпагой  мужчину, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, трагический инцидент случился 18 июля текущего года в одном из дворов Дзержинского района: 35-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время разгоревшегося конфликта ударил шпагой местного жителя, который вышел из подъезда дома. Сотрудники охраны правопорядка установили, что злоумышленник искал наркотики вместе со своим приятелем.

    Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключение передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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