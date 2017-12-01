Бесплатную автошколу для инвалидов открыли в Новосибирске

Новосибирск, 1 декабря. Первую в Сибири бесплатную автошколу для людей с инвалидностью открыли в Новосибирске.

Как сообщают региональные новостные источники, открытие первой в Сибири бесплатной автошколы для людей с ограниченными возможностями состоялось в четверг, 30 ноября. Здание расположено на улице Жуковского, в доме № 98 у ботанического сада.

Школа оборудована не только аудиториями с учебными партами и досками, но и симулятором вождения. Кроме этого, рядом со зданием школы расположен автодром, а в парке - пять отечественных автомобилей с механической и автоматической коробкой передач. Машины оборудованы видеокамерами в салоне, в салонах некоторых машин педали установлены на руле, что облегчит процесс обучения для маломобильных людей.