Два человека погибли при пожаре в Новосибирске

Новосибирск, 1 декабря. Чрезвычайное происшествие произошло в районе Новосибирска: загорелся жилой дом, два человека погибли.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу следственных органов СКР по Новосибирской области, инцидент произошел в пятницу, 1 декабря, в доме, расположенном адресу 2-й переулок Поселковый в Дзержинском районе. Сотрудники пожарно-спасательного отряда незамедлительно прибыли на место пожара.

Спасатели после ликвидации возгорания обнаружили тела двух человек. На данный момент следователи и специалисты МЧС устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия, выясняют причины и очаги возгорания. После проверки будет принято решение процессуального характера.