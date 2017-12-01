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Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Новосибирске
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    Два человека погибли при пожаре в Новосибирске

    9:29  1 Декабря 2017
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    Два человека погибли при пожаре в Новосибирске

    Новосибирск, 1 декабря. Чрезвычайное происшествие произошло в районе Новосибирска: загорелся жилой дом, два человека погибли.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу следственных органов СКР по Новосибирской области, инцидент произошел в пятницу, 1 декабря, в доме, расположенном адресу 2-й переулок Поселковый в Дзержинском районе. Сотрудники пожарно-спасательного отряда незамедлительно прибыли на место пожара.

    Спасатели после ликвидации возгорания обнаружили тела двух человек. На данный момент следователи и специалисты МЧС устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия, выясняют причины и очаги возгорания. После проверки будет принято решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #мчс #новосибирск
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