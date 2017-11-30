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Специалисты смогут выращивать редкие породы рыб в Новосибирске
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    Специалисты смогут выращивать редкие породы рыб в Новосибирске

    20:48  30 Ноября 2017
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    Специалисты смогут выращивать редкие породы рыб в Новосибирске

    Новосибирск, 30 ноября. В Новосибирске открыли первый государственный завод, где специалисты смогут выращивать редкие породы рыб.

    На данный момент цех, где будут воспроизводить редкие породы рыб, герметичный ангар с бассейнами. Форель и икру сибирского осетра привезли в цех в этом году, однако специалисты отмечают, что осетра и осетровую икру местного производства можно будет купить в магазинах примерно через восемь лет.

    «Рыба очень капризная, даже в искусственных условиях ее очень сложно сохранить. Мы — первооткрыватели», — приводит «Вести Новосибирск» слова начальника Верхне-Обского филиала «Главрыбвод» Анны Русовой.

    Как стало известно, федеральные деньги в размере трех миллионов рублей выделили на строительство цеха по выращиванию редких пород рыб и закупку соответствующего оборудования.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #рыбы
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