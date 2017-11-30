Семь человек пострадали в ДТП с участием «КамАЗа» и маршрутки в Новосибирске

Новосибирск, 30 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и «КамАЗа» произошло около четырех часов дня по местному времени в Новосибирске. В результате автомобильной аварии семь человек было доставлено в медицинское учреждение.

Автомобильная авария случилась около дома №34/1 по улице Ватутина: маршрутка ехала со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону торгового центра «Мега». Транспортное средство Peugeot столкнулось с «КамАЗом», который поворачивал налево, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. По предварительным данным, виновником автомобильной аварии стал водитель грузовика, который не уступил дорогу маршрутке.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.