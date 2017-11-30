Женщина упала на рельсы в новосибирском метро на станции «Площадь Маркса»

Новосибирск, 30 ноября. Женщина упала в метрополитене с платформы «Площадь Маркса» на рельсы. Инцидент произошел в Новосибирске утром в четверг, 30 ноября.

Женщина стояла у края платформы, и ей стало плохо: у нее закружилась голова и она упала на рельсы. Сразу же отключили напряжение, дежурная спустилась к женщине, чтобы оказать ей помощь. Пассажирка сама встала и пошла наверх, сообщают местные СМИ. По словам представителя метрополитена, у женщины не было никаких жалоб.

Поезд, который ехал в сторону станции метро «Площадь Маркса» встал на «Студенческой», причину остановки транспорта машинист не назвал, сообщает «НГС. Новости» со ссылкой на слова очевидца. Поезда стояли с 11.29 до 11.37, специалисты оперативно ликвидировали все возникшие неудобства для пассажиров.