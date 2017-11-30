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Происшествия
Женщина упала на рельсы в новосибирском метро на станции «Площадь Маркса»
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    Женщина упала на рельсы в новосибирском метро на станции «Площадь Маркса»

    15:14  30 Ноября 2017
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    Женщина упала на рельсы в новосибирском метро на станции «Площадь Маркса»

    Новосибирск, 30 ноября. Женщина упала в метрополитене с платформы «Площадь Маркса» на рельсы. Инцидент произошел в Новосибирске утром в четверг, 30 ноября.

    Женщина стояла у края платформы, и ей стало плохо: у нее закружилась голова и она упала на рельсы. Сразу же отключили напряжение, дежурная спустилась к женщине, чтобы оказать ей помощь. Пассажирка сама встала и пошла наверх, сообщают местные СМИ. По словам представителя метрополитена, у женщины не было никаких жалоб.

    Поезд, который ехал в сторону станции метро «Площадь Маркса» встал на «Студенческой», причину остановки транспорта машинист не назвал, сообщает «НГС. Новости» со ссылкой на слова очевидца. Поезда стояли с 11.29 до 11.37, специалисты оперативно ликвидировали все возникшие неудобства для пассажиров.  

    Автор: Дарья Смолина
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    #метро #новосибирск
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