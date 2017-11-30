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Убивший почти 20 молодых женщин маньяк-потрошитель предстанет перед судом Новосибирска
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    Убивший почти 20 молодых женщин маньяк-потрошитель предстанет перед судом Новосибирска

    11:53  30 Ноября 2017
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    Новосибирск, 30 ноября. Предварительное заседание по делу жителя Новосибирска, который обвиняется в 19 убийствах женщин, пройдет в четверг, 30 ноября.

    По версии следствия, бывший сотрудник полиции начал убивать в 1998 году: он знакомился с женщинами, они проводили вместе время. После чего он увозил женщин на автомобиле в безлюдное место и убивал их. Новосибирец после убийства расчленял тела погибших, и останки оставлял на обочинах дорог и свалках.

    Новосибирский областной суд рассмотрит дело мужчины: первое заседание намечено на 10.30 по новосибирскому времени. Заседание пройдет в закрытом режиме, сообщает «Sibnet.ru» со ссылкой на слова представителя суда. Предполагается, что в дальнейшем процесс будет также в закрытом режиме.

    Тело последней женщины было найдено в 2006 году. Найти подозреваемого удалось благодаря экспертизе ДНК. Мужчина убивал женщин в возрасте от 18 до 31 года. Свою вину местный житель не признал.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #новосибирск
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