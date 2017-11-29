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Двух пропавших 13-летних подростков нашли в Новосибирске
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    Двух пропавших 13-летних подростков нашли в Новосибирске

    20:49  29 Ноября 2017
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    Двух пропавших 13-летних подростков нашли в Новосибирске

    Новосибирск, 29 ноября. Подростков, которым 13 лет, нашли живыми в Новосибирске. Мальчики ушли из дома 23 ноября.

    Пропавших 13-летних подростков последний раз видели у их дома, который расположен на улице Вилюйской. Мальчиков нашли живыми, сообщается на страницы поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Данную информацию разместили на странице группы вечером во вторник, 28 ноября. Где все это время были 13-летние подростки и как их нашли, не сообщается.

    Напомним, что волонтеры нашли пропавшего 12-летнего подростка, который не вернулся из школы. Мальчик остался ночевать у друга, его нашли в районе центра «Мега» в Новосибирске. Подростка сразу же доставили к родителям.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #новосибирск
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