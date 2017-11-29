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Жителя Новосибирска осудили за нападение на полицейского в кабинете
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    Жителя Новосибирска осудили за нападение на полицейского в кабинете

    17:11  29 Ноября 2017
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    Жителя Новосибирска осудили за нападение на полицейского в кабинете

    Новосибирск, 29 ноября. Новосибирский суд приговорил мужчину к одному году девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за оскорбления представителя власти и применение в отношении него насилия.

    В сентябре этого года мужчина распивал спиртные напитки в общественном месте. К нему подошли сотрудники правоохранительных органов и сообщили о совершенном им правонарушении, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Мужчина начал публично оскорблять представителя власти.

    Нарушителя доставили в отдел полиции, и в кабинете он ударил не менее одного раза инспектора ногой в подчелюстную область и шею: применил насилие, не опасное для жизни и здоровья. Подсудимый свою вину признал.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #новосибирск
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