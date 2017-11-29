Девушка из Новосибирска «заминировала» два поезда, чтобы вернуть любимого

Новосибирск, 29 ноября. Девушка из Новосибирска заявила о якобы заминировании двух поездов, следующих в Москву, чтобы прервать поездку любимого человека, сообщили в пресс-службе транспортной полиции по СФО.

19-летней девушке грозит до пяти лет тюрьмы. Уголовное дело было возбуждено после ее звонка, в котором она заявила, что поезда, следовавшие из Новосибирска в Москву, заминированы.

Транспортные средства были остановлены, пассажиры эвакуированы. Однако при осмотре поездов взрывчатые вещества обнаружены не были.

Как оказалось, девушка соврала, чтобы прервать поездку любимого, который находился в одном из составов, передает «Аргументы и факты».