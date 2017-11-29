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Девушка из Новосибирска «заминировала» два поезда, чтобы вернуть любимого
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    Девушка из Новосибирска «заминировала» два поезда, чтобы вернуть любимого

    14:30  29 Ноября 2017
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    Девушка из Новосибирска «заминировала» два поезда, чтобы вернуть любимого

    Новосибирск, 29 ноября. Девушка из Новосибирска заявила о якобы заминировании двух поездов, следующих в Москву, чтобы прервать поездку любимого человека, сообщили в пресс-службе транспортной полиции по СФО.

    19-летней девушке грозит до пяти лет тюрьмы. Уголовное дело было возбуждено после ее звонка, в котором она заявила, что поезда, следовавшие из Новосибирска в Москву, заминированы.

    Девушка из Новосибирска «заминировала» два поезда, чтобы вернуть любимого

    Транспортные средства были остановлены, пассажиры эвакуированы. Однако при осмотре поездов взрывчатые вещества обнаружены не были.

    Как оказалось, девушка соврала, чтобы прервать поездку любимого, который находился в одном из составов, передает «Аргументы и факты».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #новосибирск #эвакуация #поезд #девушка #заминирование #звонок
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