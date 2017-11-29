Спасатели вытащили годовалую девочку из запертой машины в Новосибирске

Новосибирск, 29 ноября. Годовалую девочку, которую мать оставила в заведенной машине, вытащили спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы. Инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирска днем 28 ноября.

Женщина позвонила в муниципальную аварийно-спасательную службу в 14:18, информирует «НГС.Новости» со ссылкой на сообщение муниципальной аварийно-спасательной службы на странице в социальной сети «ВКонтакте». Специалисты незамедлительно выехали на место происшествия. Они быстро открыли переднюю дверь иномарки, и женщина забрала ребенка, который пересел на водительское сидение.

Мать девочки вышла из машины и захлопнула дверь заведенного автомобиля. Ключи женщина оставила в замке зажигания. Ребенок не пострадал.