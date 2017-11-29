Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Макларен пригрозил России новыми санкциями
Происшествия
Спасатели вытащили годовалую девочку из запертой машины в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спасатели вытащили годовалую девочку из запертой машины в Новосибирске

    9:35  29 Ноября 2017
    163

    Спасатели вытащили годовалую девочку из запертой машины в Новосибирске

    Новосибирск, 29 ноября. Годовалую девочку, которую мать оставила в заведенной машине, вытащили спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы. Инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирска днем 28 ноября.

    Женщина позвонила в муниципальную аварийно-спасательную службу в 14:18, информирует «НГС.Новости» со ссылкой на сообщение муниципальной аварийно-спасательной службы на странице в социальной сети «ВКонтакте». Специалисты незамедлительно выехали на место происшествия. Они быстро открыли переднюю дверь иномарки, и женщина забрала ребенка, который пересел на водительское сидение.

    Мать девочки вышла из машины и захлопнула дверь заведенного автомобиля. Ключи женщина оставила в замке зажигания. Ребенок не пострадал.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #новосибирск #происшествие
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть