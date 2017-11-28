Водитель Lexus пострадал в тройном ДТП в Новосибирске
Новосибирск, 28 ноября. Тройное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарок произошло сегодня в Новосибирске.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, автомобильная авария произошла на Димитровском мосту в Ленинском районе: водитель Hyundai не рассчитал безопасное расстояние и врезался во впереди идущий Lexus RX, который от удара влетел в Toyota Corolla. По предварительным данным известно, что пострадал водитель Lexus, он ударился головой об руль. В пресс-службе ведомства сообщили:
«Столкновение трёх автомобилей было. Вина очевидна, и люди решили разобраться без сотрудников ГИБДД».
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