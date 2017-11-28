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Водитель Lexus пострадал в тройном ДТП в Новосибирске
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    Водитель Lexus пострадал в тройном ДТП в Новосибирске

    19:32  28 Ноября 2017  /обновлено: 19:33  28 Ноября 2017
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    Водитель Lexus пострадал в тройном ДТП в Новосибирске

    Новосибирск, 28 ноября. Тройное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарок произошло сегодня в Новосибирске.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, автомобильная авария произошла на Димитровском мосту в Ленинском районе: водитель Hyundai не рассчитал безопасное расстояние и врезался во впереди идущий Lexus RX, который от удара влетел в Toyota Corolla. По предварительным данным известно, что пострадал водитель Lexus, он ударился головой об руль. В пресс-службе ведомства сообщили:

    «Столкновение трёх автомобилей было. Вина очевидна, и люди решили разобраться без сотрудников ГИБДД».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск
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